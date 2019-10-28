Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi (2)

SERBEST BIRAKILDI

Muğla'da, yol kenarında yürürken otomobiliyle çarptığı Ayşegül Şimşek'in (20) ölümüne neden olan sürücü Ahuzar Doğan (35), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA