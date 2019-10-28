Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi (2)
Muğla'da, yol kenarında yürürken otomobiliyle çarptığı Ayşegül Şimşek'in (20) ölümüne neden olan sürücü Ahuzar Doğan (35), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Muğla'da, yol kenarında yürürken otomobiliyle çarptığı Ayşegül Şimşek'in (20) ölümüne neden olan sürücü Ahuzar Doğan (35), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT