Otomobilin çarptığı bisikletli öldü (2)
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Mehmet Çakal'ın (52), bisikletine otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA ANI KAMERADA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Mehmet Çakal'ın (52), bisikletine otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün bisikletli Çakal'a çarptıktan sonra karşı şeride geçip, olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.
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Kaynak: DHA
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