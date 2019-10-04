Otomobilin çarptığı çocuk havalara uçtu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Zuhal N.Y.’ye (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kız çocuğu havada takla attıktan sonra yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra yaralı çocuk hastaneye kaldırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen küçük kızın tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.