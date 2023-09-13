Otomobilin çarptığı direk, tramvay hattının tellerine devrildi: 1 yaralı

Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında otomobillerden biri aydınlatma direğine çarptı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Otomobilin çarptığı direk, tramvay hattının tellerine devrildi: 1 yaralı

Konya'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında otomobillerden biri aydınlatma direğine çarptı. Devrilen aydınlatma direği tramvay hattının tellerine devrilirken, tramvay seferleri aksadı, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö. idaresindeki 07 AAE 457 plakalı Mercedes marka otomobille Nalçacı Caddesi'nden merkez istikametine gelirken, sola dönüş yasağı olan kavşaktan Ulaş Baba Caddesi'ne döndüğü sırada H.Ö. idaresindeki 34 SAH 51 plakalı Mercedes marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 SAH 51 plakalı otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Direk tramvay hattının tellerine devrilirken, tellerin kopmaması kazanın boyutlarının büyümesini engelledi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.Ö. ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen ekipler tramvay hattındaki elektriği keserken, tramvay seferleri geçici olarak durduruldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı direk, tramvay hattının tellerine devrildi: 1 yaralı

Otomobilin çarptığı direk, tramvay hattının tellerine devrildi: 1 yaralı

Otomobilin çarptığı direk, tramvay hattının tellerine devrildi: 1 yaralı

Otomobilin çarptığı direk, tramvay hattının tellerine devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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