Otomobilin çarptığı genç kız öldü

HATAY'ın Hassa ilçesinde, caddenin karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Eda Çolak (22) hayatını kaybetti.

Kaza, Hassa ilçesindeki Ardıçlı Mahallesi'nde yer alan Gaziantep-Antakya yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Eda Çolak'a, Muhammet Demirci yönetimindeki 31 U 4540 plakalı otomobil çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilin sürücüsü Muhammet Demirci polis tarafından gözaltına alınırken, Eda Çolak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

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DHA