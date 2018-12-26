Otomobilin çarptığı hafif ticari araç apartmanın girişine uçtu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavşakta otomobilin çarptığı hafif ticari araç, yol kenarında bulunan apartmanın boşluğuna uçarak yan yattı. Yaralananın olmadığı kazada sürücüler, birbirlerini suçladı.

Kaza İzmit Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ergün Kılıç(45) idaresindeki 41 PH 805 plakalı otomobil, bulvar üzerindeki kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Erkan Balcı idaresindeki 41 EE 627 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı ile Zümrüt Sokak kesişiminde bulunan binanın girişine uçarak yan yattı.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yan yatan araçta bulunan sürücü Erkan Balcı ve fizik tedavi için Kocaeli Hastanesine götürdüğü eşi Sevim Balcı, kendi imkanları ile dışarı çıktı. Kazayı yara almadan atlatan Sevim Balcı, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan iki aracın sürücüsü de hatalı olmadıklarını söyleyerek birbirlerini suçladı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: İHA