Otomobilin çarptığı ticari taksi kaldırıma savruldu: 1 yaralı

Malatya'da otomobilin çarptığı ticari taksi kaldırıma savruldu.Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza,sabaha karşı Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Kanalboyu istikametinden gelen B.A. yönetimindeki 44 T 0077 plakalı ticari taksiye Kışla Caddesi istikametinden gelerek Mehmet Buyruk Caddesi istikametine seyir halinde olan O.G. idaresindeki 34 FT 6204 plakalı otomobil Anıt Kavşak içerisinde çarptı.Kazada B.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA