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Otomobilin içinde ölü bulundu

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Hüsyeyin Cirit (55), otomobilinde ölü bulundu.

Otomobilin içinde ölü bulundu

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Hüsyeyin Cirit (55), otomobilinde ölü bulundu.

Köşkpınarı Mahallesi'nde park halindeki otomobil içinde sürücünün hareketsiz oturduğunu gören çevredekiler polise haber verdi. Gelen polis ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hüseyin Cirit'in öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi bir yara izini rastlanmayan Hüseyin Cirit'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Develi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA

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