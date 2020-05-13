Otomobilin tamponundan 6 kilogram uyuşturucu çıktı
Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobilin tamponunda gizlenmiş 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine Aydın-İzmir kara yolunda uygulama yaptı.
Ekipler, Ortaklar mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Arama sırasında narkotik köpeği "Çayra", aracın arka tamponuna tepki verdi.
Tamponu söken ekipler, zulalı halde 6 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Otomobilde bulunan M.E.O. ile Z.A.Ö, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.E.O, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Z.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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