Otomobilin tavan döşemesinden uyuşturucu çıktı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen operasyonda, bir otomobilin tavan döşemesine gizlenmiş 315 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen bazı kişilere ait adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda G.Ş, S.E, H.Ş, Y.O. ve Y.A, gözaltına alındı.

Şüphelilere ait bir otomobilde özel eğitimli narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramalarda, aracın tavan döşemesinin altına gizlenmiş 315 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda kokain, sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu hap bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Kaynak: AA