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  3. Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar

Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar

Batman'da karayolu üzerinde otomobil üzerinde koltuk takımı taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü.

Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar

Batman'da karayolu üzerinde otomobil üzerinde koltuk takımı taşıyan sürücü, görenleri hayrete düşürdü.

Batman-Hasankeyf karayolunda bir otomobilin üzerinde koltuk takımı ve bagajında beyaz eşya ile seyrettiğini gören vatandaşlar şaşkına döndü. Otomobilin üzerine iple tutturulan koltuk takımının olduğunu gören vatandaşlar, telefonları ile tehlikeli yolculuğu kaydetti. Kamyonete bile zorlukla sığacak koltuk takımının otomobilin üzerine konularak trafiğe çıkılması sürücülerin tepkisini çekti.

Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar

Otomobilin üzerinde koltuk takımı taşıdılar

Kaynak: İHA

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