Otomobilinde başından vurularak öldürüldü

ESKİŞEHİR'de, Zafer Gözel (37) otomobilinde başından vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Mobese ve çevre güvenlik kameralarını inceleyen polis, katil zanlısı A. K.'yi (32) Sivrihisar ilçesinde saklandığı köy evinde yakaladı.

Olay, dün gece Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen A.K., park halindeki otomobilinde Zafer Gözel'i başından vurarak başka bir otomobille kaçtı. Silah sesleri üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede Gözel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mobese ve çevre güvenlik kameralarını inceleyen polis, katil zanlısının A.K. olduğunu belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısının Sivrihisar ilçesine bağlı bir köyde saklandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüpheli A.K. kullandığı tabancayla birlikte köy evinde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.K., öldürdüğü Zafer Gözel ile aralarında husumet olduğunu söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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DHA