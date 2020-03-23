İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü (3)

Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü (3)

Konya'da, bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan Halef Okşak'ı (39), bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen Soner Sağlam (39) ile arkadaşı Görkem Güven (42), çıkarıldıkları mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü (3)

TUTUKLANDILAR

Konya'da, bir akaryakıt istasyonunda, park halindeki otomobilinde oturan Halef Okşak'ı (39), bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen Soner Sağlam (39) ile arkadaşı Görkem Güven (42), çıkarıldıkları mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT