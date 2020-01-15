Otomobilinden 16 kilo esrar çıkan zanlı tutuklandı

Bursa'da otomobilinin bagajına zulalanmış 16 kilo 150 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, A.A.'nın uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda şüpheli gözaltına aldı. Narkotik köpeği Rona'nın da katıldığı operasyonda şüphelinin aracı arandı. Rona, otomobilin bagaj kısmına tepki verdi. Bunun üzerine aracın altına yatan ekipler, zulalanmış 16 kilo 150 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA