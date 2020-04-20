Otomobilinin arkasına bağladığı oyuncak arabayla oğlunu gezdiren babaya adli kontrol

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da otomobilinin arkasına bağladığı oyuncak arabayla 4 yaşındaki oğlunu gezdiren baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi'nde 34 F 0551 plakalı otomobilinin arkasına iple bağladığı oyuncak arabaya oğlunu bindirerek gezdirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mustafa A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ile aile yükümlülüğünü yerine getirmemek suçlarından işlem gören baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden Mustafa A, otomobilinin arkasına iple bağladığı oyuncak arabaya bindirdiği 4 yaşındaki oğlunun hayatını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA