Otomobiliyle çarptığı kadın hayatını kaybederken sürücü kayıplara karıştı!

Çorum il merkezi gece saatlerinde meydana gelen kazada, Hanife Coşkun (59) pazar alan içerisinde yaya olarak bulunduğu sırada, sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarpması neticesinde ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

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Otomobiliyle çarptığı kadın hayatını kaybederken sürücü kayıplara karıştı!

Çorum'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Çorum il merkezi Pazartesi Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanife Coşkun (59) pazar alan içerisinde yaya olarak bulunduğu sırada, sürücüsü öğrenilemeyen 19 ACT 469 plakalı otomobilin çarpması neticesinde ağır yaralandı.

AĞIR YARALANAN KADIN KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hanife Coşkun doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Otomobiliyle çarptığı kadın hayatını kaybederken sürücü kayıplara karıştı!

Kazaya karışan otomobil olaydan 3 saat sonra bir marketin otoparkında kapıları açık halde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İHA

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