Otomobiliyle makas atarken kaza yapan sürücü öldü

ANTALYA'da, seyir halindeki araçlara makas atarken, otomobiliyle bariyerlere çarpan Orhan K. (56), yaşamını yitirdi. Orhan K.'nin emniyet kemerinin de takılı olmadığı görüldü.

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Orhan K., iddiaya göre, 07 EG 049 plakalı otomobiliyle seyir halindeki araçlara makas atarak, yola devam etti. Orhan K.'nin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirmesiyle otomobil, refüjdeki ağaçlara ve demir bariyerlere çarparak, durdu.

EMNİYET KEMERİNİ TAKMAMIŞ

Otomobilin sağ ön tekerleğinin yerinden çıktığı kazayı gören sürücüler, yardım için durdurdukları araçlarından inip, Orhan K.'nin yanına koştu. Emniyet kemeri takılı olmayan Orhan K.'nin sürücü koltuğundan sağ ön koltuğa doğru savrulduğu görüldü. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, Orhan K.'yi sıkıştığı yerden çıkarmak için sağ ön kapıyı yerinden söktü. Kapının sökülmesinin ardından yapılan incelemede, Orhan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Orhan K.'nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otomobil ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

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DHA