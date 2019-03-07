Otomobiliyle okul önündeki kalabalığa daldı: 3’ü çocuk 4 yaralı

Esenyurt'ta kontrolünü kaybeden bir otomobil sürücüsü okul önündeki kalabalığa daldı. 3 çocuğa ve 1 kadına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bir ilkokul önünde öğrencilerin çıkış saatinde hızla sokağa giren bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobiliyle kalabalığın arasına dalan sürücü 3 çocuk ve 1 kadına çarparak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaçan sürücü için yakalama çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan, kazanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panik yaşadığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA