Otomobiliyle şarampole uçan muhtar yaralandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobili ile 2 metre yükseklikten şarampole uçan muhtar Muammer Karadeniz (62) yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Aydın- Muğla yolu üzerinde meydana geldi. Efeler'den Çine ilçesi yönüne giden Çine'nin kırsal Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Muammer Karadeniz yönetimindeki 09 ACC 282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 2 metre yükseklikten şarampole uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, AKS 110 ve sağlık ekipleri sevk edildi. AKS 110 ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan, Muammer Karadeniz, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karadeniz'in sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA