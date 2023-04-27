Otomobiliyle yoldan çıkıp ormanlık alandaki kum yığınına daldı! sürücü yaralı şekilde sağlık ekiplerini bekledi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil sürücüsünün nedeni bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ormanlık alanda bulunan kum yığınına çarparak durabildi. Otomobilin içinde bulunan sürücü yaralandı.

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Otomobiliyle yoldan çıkıp ormanlık alandaki kum yığınına daldı! sürücü yaralı şekilde sağlık ekiplerini bekledi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ormanlık alandaki kum yığınına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobiliyle yoldan çıkıp ormanlık alandaki kum yığınına daldı! sürücü yaralı şekilde sağlık ekiplerini bekledi

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜYE İLK MÜDAHALEYİ YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLARI YAPTI

Kaza; Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Side istikametinden Otogar istikametine seyir halindeki İ.G.'in kullandığı 07 HGF 60 plakalı otomobilin Acısu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alandaki kum tepesine çarptı.

Kazada yaralanan ve ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşların yaptığı otomobil sürücüsü İ.G., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA

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