Otomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralı

Denizli'de otomobille çarpışan okul servisi, bir apartmanın bahçesine uçtu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Otomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralı

Denizli'de otomobille çarpışan okul servisi, bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada yaralanan 12 öğrenci ve sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizli'de Merkezefendi ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde F.L. idaresindeki 20 S 1044 plakalı okul servisi, Y.K. kontrolündeki 20 AGV 118 plakalı otomobille 57. Sokak ve 65/2 sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışma etkisiyle içerisinde öğrencilerin bulunduğu servis bir apartmanının duvarını kırarak bahçeye uçtu. İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ve serviste bulunan 12 öğrenci kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

"Derhal kasis yapılmalı"

Okul servisinin bahçesine uçtuğu apartmanda ikamet eden Haldun Birtürk, yaptığı açıklamada yetkililerden kasis istediklerini, gerekli görülmediğini ancak derhal yapılması gerektiğini söyledi. Birtürk, "Servis, resmen evimizin içine girdi. Biz, yetkililere yıllardır bu kavşağın çok yoğun olduğu ve kasis yapılması gerektiğini iletti. İlgili birimlere yazılı olarak da müracaat ettik. Hatta yeni bir yazı gelmiş, "Kasise gerek yoktur" diye. Bu kaza büyük olduğu için dikkat çekiyor, ama burada maddi hasarlı birçok kaza oluyor. Artık biz bundan sıkıldık, çocuklarımız da dışarı çıkamıyor. Yetkililerden istiyoruz, bu kasis derhal buraya yapılmalı" şeklinde konuştu.

Otomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralı

Otomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralı

Otomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralı

Otomobille çarpışan okul servisi apartman bahçesine uçtu: 14 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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