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  3. Otomobille kamyonet birbirine girdi: Feci kazada 1 ölü 1 yaralı var

Otomobille kamyonet birbirine girdi: Feci kazada 1 ölü 1 yaralı var

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobille kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Otomobille kamyonet birbirine girdi: Feci kazada 1 ölü 1 yaralı var

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Özalp karayolu üzerindeki Erçek Gölü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 NA 393 plakalı Hyundai marka otomobille 48 M 2615 plakalı Isuzu marka kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kamyonet sürücüsü ise sıkıştığı yerden AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Otomobille kamyonet birbirine girdi: Feci kazada 1 ölü 1 yaralı var

Otomobille kamyonet birbirine girdi: Feci kazada 1 ölü 1 yaralı var

Otomobille kamyonet birbirine girdi: Feci kazada 1 ölü 1 yaralı var

Otomobille kamyonet birbirine girdi: Feci kazada 1 ölü 1 yaralı var

Otomobille kamyonet birbirine girdi: Feci kazada 1 ölü 1 yaralı var

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