Otomobille önce çarptı sonra sakinleştirmek için öperek teselli verdi!

Yaşanan kaza, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana geldi. Bilgilere göre otomobil ile motosiklet sokak arasında bulunan kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü aracından fırlayarak kaldırıma düştü. Sürücü düşer düşmez el hareketleriyle otomobil sürücüsüne sitem etti.

ÖNCE ÇARPTI SONRA ÖPTÜ

Bu sırada otomobil sürücüsü de aracından inip yaralanan şahsın yanına gitti. Otomobil sürücüsü, şahsı sakinleştirmek için onu öpüp kucakladı. Sürücü çarptığı kişinin başından bir an olsun ayrılmadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.