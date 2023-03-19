Otomobille önce çarptı sonra sakinleştirmek için öperek teselli verdi!

Osmaniye'de sokak arasında seyreden bir araç motosikletli bir sürücüye çarptı ve çarpa sonucu sürücü yere düştü. Olay sonrası otomobilinden inen sürücü motosikletten düşen adama teselli vermek için yanına gidip sarıldı öpüp teselli verdi!

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Otomobille önce çarptı sonra sakinleştirmek için öperek teselli verdi!

Yaşanan kaza, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana geldi. Bilgilere göre otomobil ile motosiklet sokak arasında bulunan kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü aracından fırlayarak kaldırıma düştü. Sürücü düşer düşmez el hareketleriyle otomobil sürücüsüne sitem etti.

ÖNCE ÇARPTI SONRA ÖPTÜ

Bu sırada otomobil sürücüsü de aracından inip yaralanan şahsın yanına gitti. Otomobil sürücüsü, şahsı sakinleştirmek için onu öpüp kucakladı. Sürücü çarptığı kişinin başından bir an olsun ayrılmadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Otomobille önce çarptı sonra sakinleştirmek için öpüp teselli verdi!Otomobille önce çarptı sonra sakinleştirmek için öpüp teselli verdi!

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