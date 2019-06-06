Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 8'i çocuk 13 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Başdervişli Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Igde (40) yönetimindeki 46 AC 512 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Zülküf Uslu (43) yönetimindeki 07 LV 499 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve otomobillerde bulunan Havva (5), Güllü (55), Abdulsamet (12), Ahmet (12), Ali Igde (15) ile Tülay (41), Ramazan (9), Sinem (12), Emine (15), Melisa (19) ve Meliha Uslu (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA