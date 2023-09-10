Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Orhangazi-İznik Karayolu'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 1'i bebek toplam 6 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Orhangazi-İznik Karayolu'nda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 1'i bebek toplam 6 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralananlar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu Keramet Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orhangazi istikametinden İznik'e doğru gitmekte olan Ömer Karabıyık (45) idaresindeki 16 CYP 63 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ömer Vural (59) idaresindeki 16 CHL 95 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Can pazarı yaşandı

Kazada otomobil sürücülerinden Ömer Kayabıyık'ın yanı sıra eşi Çiğdem Karabıyık (40), 2 yaşındaki oğulları Çınar ile 14 yaşındaki oğulları Cengizhan Karabıyık ile diğer otomobilin sürücüsü Ömer Vural ve eşi Neşriye Vural (60) yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan araç içinde sıkışan Neşriye Vural itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 6 kişi ambulanslarla Orhangazi Devlet hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen otomobiller çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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