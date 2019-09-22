Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği Samsun’da gerçekleşti

Her yıl 22 Eylül'de yapılan Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği, bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu ve şehirlerde bisikletlerle ulaşımın sağlanabileceğini göstermek amacıyla Samsun'da gerçekleşti.

Dünya Otomobilsiz Yaşam günü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye'de yapılan otomobilsiz yaşam günü etkinliklerinden biri de Samsun'da yapıldı. Bisikletin ulaşım aracı olduğunu ve şehirlerin bisikletlerle ulaşımı sağlayabileceğini tüm Samsunlulara anlatmak isteyen bisikletli bir grup 20 kilometrelik yolu bisikletleri ile tamamladılar. Bisiklet federasyonu İl Temsilcisi Tarık Torun bisiklet dostu şehirlerde insanların daha mutlu olduğunu ifade ederek, "Bisikletle ulaşım yapan, bisikleti ulaşımın merkezine koyan şehirlerde insanlar daha az petrol türevi yakıtlar tüketiyorlar. Daha çok spor yapıyorlar. Ulaşımlarını bisikletle yaptıklarından dolayı trafikten etkilenmiyorlar. Burada en önemli detay ise bisiklet yollarıdır. Güvenli bisiklet yollarının olduğu şehirlerde insanlar ulaşım ihtiyaçlarını bisikletle yapabiliyorlar. Çocuklar okullara bisikletle gidiyor ve güvenli bir şekilde okullarına ulaşıyor. Bunlar artık ülkemizde de hayal değil. Yasal mevzuatlar bisiklet yollarını yapmayı zorunlu kılıyor. Sadece bisiklet ile ulaşıma inanmış ve bu vizyonu taşıyan yöneticilerimize iş kalıyor. Bu faaliyet ile 1 saat içinde 20 kilometre yol yaptık. Bu etkinliğe katılanların çoğu bisiklet sporcusu değil, yani herkes kısa mesafede günlük 10 kilometre en az bisiklet kullanabilir. Zaten şehir içinde günlük ulaşımımız ortalama 5 kilometre ile sınırlı, bizler bisikleti ulaşımda kullanarak hem daha sağlıklı nesiller yetiştiririz hem de büyük tasarruf sağlayabiliriz" dedi.

Etkinliğe katılan Doç. Dr. Oktay Yapıcı ise bisikletin en temiz ulaşım aracı olduğunu belirterek, "Gelişmiş ülkeler artık sağlık için bisiklet kullanıyorlar. Şehir merkezlerinde sadece toplu ulaşım araçları ve bisikletler kullanılıyor. Şehirler arasında bisiklet otobanları yapılıyor. Bizler de belediyeler olarak gecikmeden bisikletli ulaşımı sağlamalıyız" diye konuştu.

Kaynak: İHA