Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) görev tanımı nedir, Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) ne iş yapar, Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık

Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) Tanımı;

Motorlu kara taşıtlarının servis hizmetlerinde, araç kabulü yapan, motorun, motor yakıt sisteminin, kavrama sisteminin, vites kutusunun, diferansiyelin, aks ve şaftın, direksiyon sisteminin, ön düzen ve süspansiyon sisteminin, fren sisteminin, oto elektrik ve elektronik sistemlerinin, kalorifer ve klima sisteminin kontrolünü, arıza teşhisini, bakım ve onarım işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.



Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) Maaşı Ne Kadar? 202 Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) Maaşlar

Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) maaşı ortalama aylık 5.750- TL’dir. En düşük Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.250 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz

Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) Ne İş Yapar

Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Araç kabulü yapmak,

c) Aracın bakımını yapmak,

d) Arıza teşhisi yapmak,

e) Motorun bakım onarımını yapmak,

f) Benzinli motor yakıt sistemi kontrol,bakım ve onarımını yapmak,

g) Dizel motor yakıt sistemi bakım onarımını yapmak,

h) Lpg/ doğal gazlı yakıt sistemi bakım onarımını yapmak,

i) Kavrama bakım onarımını yapmak,

j) Vites kutusu bakım onarımını yapmak,

k) Diferansiyel bakım onarımını yapmak,

l) Aks ve şaft bakım onarımını yapmak,

m) Direksiyon sisteminin bakım onarımını yapmak,

n) Ön düzen ve süspansiyon sistemi bakım onarımı yapmak,

o) Fren sisteminin bakım onarımını yapmak,

p) Oto elektrik /elektronik sistemlerinin bakım onarımını yapmak,

q) Kalorifer klima sisteminin bakım onarımını yapmak,

r) Temel mekanik işlemlerini yapmak,

s) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek,

Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) Meslek Ana Grubu

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) Meslek Kodu Nedir

Türk Meslekler sözlüğünde Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme) mesleğinin meslek kodu 7231.07 olarak belirlenmiştir

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