Otomotiv Gövde Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otomotiv Gövde Teknisyeni görev tanımı nedir, Otomotiv Gövde Teknisyeni ne iş yapar, Otomotiv Gövde Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomotiv Gövde Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Gövde Teknisyeni Tanımı;

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Otomotiv Gövde Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomotiv Gövde Teknisyeni Maaşları

Otomotiv Gövde Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Otomotiv Gövde Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Gövde Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.03

Meslek Adı :

Otomotiv Gövde Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Motorlu kara taşıtlarının gövde imalatı ve onarımında; aracı gövde onarımına hazırlama, şasi kontrol ve düzeltme tezgâhı üzerinde şasi onarımı, yüzey düzeltme, elektrik elemanlarını sökme ve takma, şasiyi örme, iskeleti çatma, iskeleti sacla kaplama ve boya sonrası işlemleri kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir .

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomotiv Gövde Teknisyeni işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yaparak, hasarlı araç kabulünü yapmak,

b) Hasar tespiti yapmak,

c) Gerekli belgeleri düzenlemek,

d) Maliyet hesapları yapmak ve araç sahibine bilgi vermek,

e) Temel mekanik işlemleri yapmak,

f) Oksi-gaz kaynağı işlemlerini yapmak,

g) Lehimleme işlemlerini yapmak,

h) Elektrik ark ve direnç kaynak işlemlerini yapmak,

i) Gazaltı kaynağı işlemlerini yapmak,

j) Sac ve metal malzemeleri şekillendirmek,

k) Dış aksesuarları sökmek, takmak ve ayarlamak,

l) Plastik aksam onarımı yapmak,

m) Araç cam onarım işlemlerini yapmak,

n) Kapı, kilit ve kaput ile ilgili onarımları yapmak,

o) Kabin içi donanımları söker, takar ve onarımları yapmak,

p) Hasarlı panel onarımı yapmak,

q) Hasarlı aracın gövde onarımını yapmak,

r) Şasi kontrol ve düzeltme tezgâhı üzerinde şasi onarımını yapmak,

s) Elektrik sistem elemanlarını sökmek ve takmak,

t) Şasiyi örer, iskeleti çatmak ve iskeleti sacla kaplamak,

u) Boya sonrası işlemleri yapmak,

v) Boyalı yüzeylerin korunması için gerekli tedbirleri almak,

w) Aracın son kontrolünü yapmak,

x) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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