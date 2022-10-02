Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı görev tanımı nedir, Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı ne iş yapar, Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı Tanımı;

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Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı Maaşları

Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.31

Meslek Adı :

Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Motorlu kara taşıtlarının şasi, iskelet ve cam hariç tüm dış yüzeyleri üzerindeki darbe veya çeşitli sebeplerle oluşan hasarları onaran ve gerekli boyama işlemleri ile diğer yüzey koruma işlemlerini uygulayan kişidir. Uygulanan işlemler sonucunda aracın genel görünümünün düzgün şekilde oluşturulması, kusursuz, estetik bir dış görünüm ve renk uyumu sağlanması İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışılan yeri düzenlemek

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

f) Organizasyon ve hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek

g) Ayrıntılı araç muayene ve hasar tespiti yapmak

h) Gövde üzerinde onarım işlemlerini yapmak

i) Değiştirilen veya onarılan parçanın montajını yapmak

j) Yapılan onarım işlemlerini kontrol etmek

k) Boya öncesi hazırlık işlemleri yapmak

l) Boyanacak yüzeyleri hazırlamak

m) Boya işlemlerini gerçekleştirmek

n) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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