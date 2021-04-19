Otomotiv Kaporta İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Otomotiv Kaporta İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Motorlu araç imalatı sürecinde, gövdede oluşan küçük çaplı kusur ve hataları gidermek için gerekli hizalama, konumlandırma, düzeltme, gerdirme, çektirme ve zımparalama türünden işlemleri yapan kişidir. Bu işlemler sırasında araçlarda kapı ve kapak boşlukları ile ek yerlerinin kenarlarının çeşitli yöntemlerle onarılması ve aracın genel görünümünün düzgün şekilde oluşturulması, kaportası düzeltilen yerlerin zımparalanıp metal profilden, sacdan veya diğer malzemeden yapılmış parçaları kusursuz ve yüzey düzgünlüğü sağlanmış olarak orijinal şekline getirmek veya gereken durumlarda değiştirmek ve boyamaya hazırlayan kişidir.

Otomotiv Kaporta İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomotiv Kaporta İşçisi Maaşları

Otomotiv Kaporta İşçisi maaşı ortalama aylık 3.860 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.250 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Otomotiv Kaporta İşçisi İş İlanları İçin Tıklayın

Otomotiv Kaporta İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Otomotiv Kaporta İşçisi Ne İş Yapar?

Otomotiv Kaporta İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışılan yeri düzenlemek

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

f) Organizasyon ve hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek

g) Kaporta hasarlarıyla ilgili hazırlıkları yapmak

h) Onarım işlemlerini yapmak

i) Tamamlayıcı işlemleri gerçekleştirmek

j) Yalıtım ve kontrol işlemlerini gerçekleştirmek

k) Ayar ve alıştırma işlemlerini gerçekleştirmek

l) İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

m) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomotiv Kaporta İşçisi Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Otomotiv Kaporta İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otomotiv Kaporta İşçisi mesleğinin meslek kodu 7213.25 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Otomotiv Kaporta İşçisi maaşlarına ek sizlerde Otomotiv Kaporta İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.