Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
"2022 Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.
İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.
Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı Maaşları
Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı maaşı ortalama olarak aylık 9650_TL'dir. En düşük Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı maaşı 8350_TL, En yüksek ise 10950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı İş İlanları İçin Tıklayın
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4229.05
Meslek Adı :
Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Grubu :
Müşteri Danışma Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Müşteri Danışma Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVET
YORUM KAT: Yukarıdaki Otomotiv Kaporta Servis Danışmanı maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?
Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?
Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?