Otomotiv Kaynak İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otomotiv Kaynak İşçisi görev tanımı nedir, Otomotiv Kaynak İşçisi ne iş yapar, Otomotiv Kaynak İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomotiv Kaynak İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Kaynak İşçisi Tanımı;

__

Otomotiv Kaynak İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomotiv Kaynak İşçisi Maaşları

Otomotiv Kaynak İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Otomotiv Kaynak İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Kaynak İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.37

Meslek Adı :

Otomotiv Kaynak İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İki ya da daha fazla parçayı birleştirerek ve gerektiğinde ilave dolgu malzemesi kullanarak tek parça haline getirmek ve bunları uygun model ve tipteki araçta bulunması gereken yere sabitlemek amacıyla, teknik resim, kroki veya iş talimatlarına göre Perçin, nokta ve rutin gaz/toz altı kaynaklarını yaparak kaynak işlemi yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomotiv Kaynak İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışılan yeri düzenlemek

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

f) Organizasyon ve hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek

g) Kaynak öncesi hazırlık işlemlerini yapmak

h) Kaynak işlemlerini gerçekleştirmek

i) Nokta kaynağı yapmak

j) Perçin kaynağı yapmak

k) Rutin gaz/toz altı kaynağı yapmak

l) Kaynak sonrası işlemleri gerçekleştirmek

m) İşlemi biten parçayı alet, aparat ve donanımlardan ayırmak

n) Kaynak işlemini kontrol etmek

o) Gerekli raporlama ve ayarlama işlemlerini gerçekleştirmek

p) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?