Otomotiv Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomotiv Kaynakçısı Maaşları ve İş İlanları

Otomotiv Kaynakçısı görev tanımı nedir, Otomotiv Kaynakçısı ne iş yapar, Otomotiv Kaynakçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomotiv Kaynakçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Kaynakçısı Tanımı;

İki ya da daha fazla parçayı birleştirerek ve gerektiğinde ilave dolgu malzemesi kullanarak tek parça haline getirmek ve bunları uygun model ve tipteki araçta bulunması gereken yere sabitlemek amacıyla, teknik resim, kroki veya iş talimatlarına göre uygun makina, donanım, alet ve malzemelerin seçimi, ayarlanması ve hazırlanmasını yapan, oksi-asetilen kaynağı, açık atmosferde dikiş kaynağı yapılması, kaynak dikişinin oluşturulması esnasında elektrota veya üflece yaptırılması gereken hareketler, dikişin homo-jenliğinin ve düzgünlüğünün sağlanmasını sağlayarak kaynak işlemi yapan kişidir.

Otomotiv Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomotiv Kaynakçısı Maaşları

Otomotiv Kaynakçısı maaşı ortalama aylık 4.800 - TL’dir. En düşük Otomotiv Kaynakçısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Kaynakçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Otomotiv Kaynakçısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Otomotiv Kaynakçısı Ne İş Yapar?

Otomotiv Kaynakçısı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) Çalışılan yeri düzenlemek,

e) Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak,

f) Kaynak öncesi hazırlık işlemlerini yapmak,

g) Kullanılacak alet, araç, gereç ve donanımları hazırlamak,

h) Kaynak yapılacak parçayı hazırlamak,

i) Kaynak yapılacak parçaları uygun konumlarına getirmek,

j) Nokta kaynağı yapmak,

k) Perçin kaynağı yapmak,

l) Gaz/toz altı kaynağı için gerekli hazırlıkları yapmak,

m) Gaz/toz altı kaynağı yapmak,

n) Oksi-asetilen kaynağı için gerekli hazırlıkları yapmak,

o) Oksi-asetilen kaynağı yapmak,

p) Kaynak sonrası işlemleri gerçekleştirmek,

q) İşlemi biten parçayı alet, aparat ve donanımlardan ayırmak,

r) Kaynak işlemini kontrol etmek,

s) Gerekli raporlama işlemlerini gerçekleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomotiv Kaynakçısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Otomotiv Kaynakçısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otomotiv Kaynakçısı mesleğinin meslek kodu 7212.32 olarak belirlenmiştir



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