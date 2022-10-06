Otomotiv Koltuk İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otomotiv Koltuk İmal İşçisi görev tanımı nedir, Otomotiv Koltuk İmal İşçisi ne iş yapar, Otomotiv Koltuk İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomotiv Koltuk İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Koltuk İmal İşçisi Tanımı;

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Otomotiv Koltuk İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomotiv Koltuk İmal İşçisi Maaşları

Otomotiv Koltuk İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Otomotiv Koltuk İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Koltuk İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7534.07

Meslek Adı :

Otomotiv Koltuk İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Döşemeciler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Otomotiv Koltuk İmal İşçisi, otomotiv koltuk parçalarının montaj işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomotiv Koltuk İmal İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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