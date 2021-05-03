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Otomotiv Koltuk İmal İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Otomotiv Koltuk İmal İşçisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Otomotiv Koltuk İmal İşçisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Otomotiv Koltuk İmal İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7534.07
Meslek Adı : Otomotiv Koltuk İmal İşçisi
Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu : Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu : Döşemeciler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Tanımı : Otomotiv Koltuk İmal İşçisi, otomotiv koltuk parçalarının montaj işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Otomotiv Koltuk İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Palet Bozma Makinesi Operatörü (Kutu Bira) mesleği için “8160.76” kod olarak kullanılır iken Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler mesleği için “8131.22” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Otomotiv Koltuk İmal İşçisi Meslek Kodu “7534.07” olarak belirlenmiştir.
 

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