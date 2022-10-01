Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi görev tanımı nedir, Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi ne iş yapar, Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi Tanımı;

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Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi Maaşları

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.40

Meslek Adı :

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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