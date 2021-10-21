Otomotiv Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları İş İlanları

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri görev tanımı nedir, Otomotiv Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar, Otomotiv Teknolojisi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomotiv Teknolojisi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri Tanımı;

Tarımda ve karayolu taşımacığında kullanılan motorlu araçların, motor ve taşıt gövdesinin yapımı ile bakım ve onarımını yapan, otomotiv veya makine mühendisiyle işçi arasındaki iletişimi sağlayan nitelikli kişidir.

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Otomotiv Teknolojisi Teknikeri Maaşları

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri maaşı ortalama aylık 5.800 - TL’dir. En düşük Otomotiv Teknolojisi Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Teknolojisi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri Ne İş Yapar?

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Motorlu taşıt aracı üreten fabrikalarda otomotiv veya makine mühendisi tarafından planlanan işleri uygulamaya koymak,

b) Parçaların üretimi, birleştirilmesi (montaj), ürünün kalite yönünden kontrolü ve denenmesi aşamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

c) Üretim ve servis ünitelerinde kullanılan makine ve parçaların hizmete hazır durumda olması ile ilgili önlemleri almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Otomotiv Teknolojisi Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Otomotiv Teknolojisi Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3115.14 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Otomotiv Teknolojisi Teknikeri maaşlarına ek sizlerde Otomotiv Teknolojisi Teknikeri mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?