Otomotiv Yedek Parça Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Otomotiv Yedek Parça Danışmanı görev tanımı nedir, Otomotiv Yedek Parça Danışmanı ne iş yapar, Otomotiv Yedek Parça Danışmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Otomotiv Yedek Parça Danışmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Otomotiv Yedek Parça Danışmanı Tanımı;

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Otomotiv Yedek Parça Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Otomotiv Yedek Parça Danışmanı Maaşları

Otomotiv Yedek Parça Danışmanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Otomotiv Yedek Parça Danışmanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Otomotiv Yedek Parça Danışmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.31

Meslek Adı :

Otomotiv Yedek Parça Danışmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Otomotiv Yedek Parça Danışmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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