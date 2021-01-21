Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen kadının kafası ödeme cihazı ile aracının kapısına sıkıştı!

Victoria Strauss adlı kadın otoparka bıraktığı aracını aldıktan sonra ödeme yapmak için çıkışa yöneldi. Kredi kartını okutmak isteyen kadın cebinden çıkardığı kartı yere düşürdü. Kartını almak isterken yanlışlıkla aracın gazına basan Victoria'nın başı, ödeme cihazı ve aracının kapısın arasında kaldı.

Parkta çalışan bir görevli Victoria'yı hareketsiz bir şekilde görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Victoria 'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖNCE CİNAYET ZANNEDİLDİ

Polis, cinayet şüphesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini kontrol etti.

Polis, görüntülerde kartını almak için araçtan dışarı doğru eğilen Victoria'nın aracının aniden hareketlendiğini, kadının kafasının ödeme makinası ve aracının kapısı arasına sıkıştığını tespit etti.