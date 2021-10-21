Otoparklarda yeni düzenleme! Resmi gazetede yayınlandı

Yapılacak konutlardaki otoparklarla ilgili yeni düzenleme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklandı.

Düzenleme Otopark Yönetmeliği’ne eklendi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye göre afetlere hazırlık amacıyla riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan binaların bulunduğu 250 metrekare ve daha küçük parsellerde inşa edilecek olan ve otopark gereksiniminin karşılanmadığı tespiti yapılan yeni yapılara dair yapı ruhsat başvuruları, otopark bedelinin yüzde 25'nin müracaat aşamasında ödenmesi şartıyla karşılanacak.

Bu yapılara ait olan otopark yerleri bölge otoparkından karşılanacak şekilde idare tarafından planlanacak.

İnşa edilecek bu yapıların, bölge otoparkları yapılarak yer tahsis edilmeden önce tamamlanmaları durumunda otopark ihtiyacı, mesafe koşulu bulunmadan var ise genel otoparklardan ya da gerekli düşey ve yatay işaretlemeler yapılması şartıyla yol boyu otoparkı, cep otoparkı gibi usullerle mümkün olan en yakın mesafede parklanma düzeni sağlayacak şekilde geçici olarak idaresince sağlanacak ve bu hususun belirtilmesi şartıyla yapı kullanma izin belgesi verilecek.

Bu sayede sağlanacak olan parklanma düzeni ve işletilmesini dair usul ve esaslar idaresince belirlenecek. Otopark ücretinin kalan yüzde 75'lik kısmı bölge idarelerince karşılanacak, takip eden 30 gün içerisinde parsel maliklerinden tahsil edilecek. Konuya ilişkin tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtme yapılacak.