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Otoplasti ne demek, TDK'ya göre Otoplasti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Otoplasti kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Otoplasti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Otoplasti nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Otoplasti kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Otoplasti ne demek, TDK'ya göre Otoplasti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otoplasti ne demek? Otoplasti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otoplasti kelimesi. Peki otoplasti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otoplasti nedir, otoplasti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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OTOPLASTİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otoplasti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Otoplasti kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre otoplasti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eksik bir organa, kişinin başka bir yerinden parça alıp eklemek yoluyla yapılan onarım

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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