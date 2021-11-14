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Otosansür ne demek, TDK'ya göre Otosansür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Otosansür kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Otosansür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Otosansür nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Otosansür kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Otosansür ne demek, TDK'ya göre Otosansür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otosansür ne demek? Otosansür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otosansür kelimesi. Peki otosansür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otosansür nedir, otosansür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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OTOSANSÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otosansür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Otosansür kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre otosansür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kişinin veya kurumların kendi kendilerini kısıtlaması

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