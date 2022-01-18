Otosist ne demek, TDK'ya göre Otosist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Otosist ne demek? Otosist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi otosist kelimesi. Peki otosist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre otosist nedir, otosist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OTOSİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Otosist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Otosist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre otosist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İşitme kesesi

