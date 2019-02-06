Otostop çeken liseli gence, sürücüden sözlü taciz iddiası

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otostop çeken 17 yaşındaki erkek lise öğrencisini aracına alarak sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen C.İ. gencin yakınları tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis, şüpheli C.İ.'yi gözaltına aldı.

Olay, bugün Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi genç, okul çıkışı evine gitmek üzere Körfez Devlet Hastanesi önünde otostop çekti. Genci otomobiline alan ve araçta sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen C.İ., buluşmak üzere kendisini aramasını söyleyerek telefon numarasını verdi. Yaşadığı olaydan oldukça korkan liseli genç eve gittiğinde durumu ailesine anlattı. Ailenin isteği ile genç, buluşmak üzere C.İ.'yi aradı. C.İ. genç ile bir dükkanda buluştuktan sonra yeniden sözlü tacizde bulundu. Gencin dükkanın yanında bulunan yakınları, kısa süre sonra içeri girerek C.İ.'yi linç etmek istedi. Yaşanan arbade sırasında çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Tarafların ifadesini alan polis, şikayet üzerine C.İ.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA