Otoyol kenarındaki vahşet! Yolda bulunan bavulun içinden kan donduran bir gerçek çıktı!

Hindistan'da otoyol kenarına bırakılan kırmızı bir bavuldan ceset çıktı. Cesedin 22 yaşındaki bir kadına ait olduğu tespit edilirken, genç kadının anne ve babası şüpheli bulunarak gözaltına alındı.

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Otoyol kenarındaki vahşet! Yolda bulunan bavulun içinden kan donduran bir gerçek çıktı!

Korkunç olay Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Mathura şehri Yamuna otoyolunda yaşandı. Vatandaşlar otoyol yakınlarında kırmızı bir bavul fark ederek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen ve bavulu inceleyen ekipler, bavulun içerisinde genç bir kadının cesedini buldu.

Otoyol kenarındaki vahşet! Yolda bulunan bavulun içinden kan donduran bir gerçek çıktı!

NAMUS CİNAYETİ

Yapılan otopsi sonrası genç kadının kafasında, yüzünde ve vücudunun pek çok yerinde yara izi olduğu ve göğsünde iki adet mermi izi olduğu tespit edildi. 22 yaşında olduğu belirlenen genç kadının, eşi ile yaşadığı bir tartışma nedeniyle babası tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Genç kadının anne ve babası gözaltına alınırken, babanın ruhsatlı tabancasına el konuldu. "Namus cinayeti" denilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otoyol kenarındaki vahşet! Yolda bulunan bavulun içinden kan donduran bir gerçek çıktı!

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