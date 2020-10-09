Otoyol'da feci kaza! Boğazına bariyer saplanan şahsın başı gövdesinden koptu
Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Gümüşdere mevkisinde yaşanan kazada iki otomobil ve bir çekici birbirine girdi. Araçların birinden fırlayıp bariyerlere çarpan adamın kafası koparken bir kişi de aracın içerisinde hayatını kaybetti. 3 kişinin de yaralandığı kazada olay yerine gelen 1112 ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Hayatını kaybeden iki kişi ise yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
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