Otoyol'da feci kaza! Boğazına bariyer saplanan şahsın başı gövdesinden koptu

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Gümüşdere mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü iki otomobil ve 1 çekici korkunç şekilde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçların birinden uçan vatandaşın bariyerlere çarparak başı ve gövdesi ayrıldı. Bir vatandaşın da araç içinde hayatını kaybettiği kazada 3 kişide yaralandı.