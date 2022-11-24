Otoyolda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü! Kafa kafaya çarpışan araçlarda 5 kişi...

Bursa'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

İrem Yıldız
Editör
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Otoyolda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü! Kafa kafaya çarpışan araçlarda 5 kişi...

Kaza dün akşam saat 18:20 sıralarında Bursa'da, Orhaneli-Harmakcık Karayolunda meydana geldi. İddialara göre Orhaneli ilçesinden Bursa Merkez'e gitmekte olan 29 yaşındaki Ö.A.'nın sürücüsü olduğu araç, 46 yaşındaki Y.S.'nin kontrolündeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Feci kaza sonrası otoyol savaş alanına dönerken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin araçlardan kurtardığı 6 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Ö.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların tedavilerinin devam ettiğini belirtilerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Otoyolda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü! Kafa kafaya çarpışan araçlarda 5 kişi...

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