Otoyolda heyelan faciası! Onlarca araç toprak altında kaldı, 50'ye yakın kişi...

Brezilya’nın Parana eyaletinde bulunan bir otoyolda toprak kayması meydana geldi. Afet sonrası en az iki kişinin hayatını kaybettiği, 50'ye yakın kişinin ise kaybolduğu aktarıldı.

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Otoyolda heyelan faciası! Onlarca araç toprak altında kaldı, 50'ye yakın kişi... 1

Brezilya'nın güneyinde bulunan Parana eyaletindeki bir otoyolda yağışlar nedeniyle heyelan yaşandı. Meydana gelen heyelan sonrası onlarca otomobil ve kamyonun sürüklendiği aktarılırken, sayıları 30 ila 50 olarak tahmin edilen kayıp kişileri arama çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.

Acil durum yetkilisi Manoel Vasco, olay hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kayıp sayısının tam olarak aktarılmasının güç olduğu, en az 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Otoyolda heyelan faciası! Onlarca araç toprak altında kaldı, 50'ye yakın kişi... 2

Arama-kurtarma personellerinin çalışmalarını yürüttüğü afet bölgesinden paylaşılan fotoğraflar, heyelanın ciddiyetini ortaya koyuyor.

Brezilya'da senenin başından beri meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle 350'den fazla insanın yaşamını yitirdiği biliniyor.

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