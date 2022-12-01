Otoyolda heyelan faciası! Onlarca araç toprak altında kaldı, 50'ye yakın kişi...

Brezilya'nın güneyinde bulunan Parana eyaletindeki bir otoyolda yağışlar nedeniyle heyelan yaşandı. Meydana gelen heyelan sonrası onlarca otomobil ve kamyonun sürüklendiği aktarılırken, sayıları 30 ila 50 olarak tahmin edilen kayıp kişileri arama çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.

Acil durum yetkilisi Manoel Vasco, olay hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kayıp sayısının tam olarak aktarılmasının güç olduğu, en az 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.