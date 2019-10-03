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  3. Otoyolda kazaya davetiye çıkartan görüntüler

Otoyolda kazaya davetiye çıkartan görüntüler

Tem Otoyolu'nda otomobilin üzerine bağladığı su borularıyla otoyolda seyreden sürücü şaşkına çevirdi.

Otoyolda kazaya davetiye çıkartan görüntüler

Tem Otoyolu'nda otomobilin üzerine bağladığı su borularıyla otoyolda seyreden sürücü şaşkına çevirdi. Gece karanlığında araç üzerindeki su borularını gören diğer sürücüler, duruma tepki gösterdiler.

Akşam saatlerinde 06 AGP 904 plakalı otomobil sürücüsü su borularını binek tipi otomobilinin tavanına bağlayarak Tem Otoyolu'nda Ankara istikametine doğru seyretmeye başladı. Kazaya davetiye çıkartan otomobilin arkasından seyreden diğer sürücüler ise tuhaf görüntüyü cep telefonlarıyla kaydettiler. Tem Otoyolu Bolu Dağı viyadüklerinde görüntülenen otomobili gören sürücüler, "Kamyon bulamadığı için otomobilin üstüne bağladığı su borularını Ankara istikametine götürüyor herhalde" dediler.

Otoyolda kazaya davetiye çıkartan görüntüler

Otoyolda kazaya davetiye çıkartan görüntüler

Kaynak: İHA

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