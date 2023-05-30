Otoyolda seyir halindeki araba alev alev yandı!

Ümraniye'de yolda ilerleyen bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek söndürürken araçta maddi hasar meydana geldi.

YAYINLAMA
Google News
Otoyolda seyir halindeki araba alev alev yandı!

Ümraniye'de yolda ilerleyen bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otoyolda seyir halindeki araba alev alev yandı!

OTOYOLDA SEYİR HALİNDEKİ ARABA ALEV ALEV YANDI

Ümraniye'de yol üzerinde ilerleyen otomobilinden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracını sağa çekerek indi. Alevler kısa sürede otomobili sardı. Alev alev yanan otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek söndürürken araçta maddi hasar meydana geldi. Otomobilin yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu kadarı olmaz! Yaşı küçük kız çocuğunu, alkol masasına çıkarıp oynattılar!Bu kadarı olmaz! Yaşı küçük kız çocuğunu, alkol masasına çıkarıp oynattılar!

2 kişiyi öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı2 kişiyi öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

YSK,14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı, Partilerin kaç milletvekili çıkardığı belli olduYSK,14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı, Partilerin kaç milletvekili çıkardığı belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret zammı için Haziran ayında bir araya gelmek için hazırlanıyorAsgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret zammı için Haziran ayında bir araya gelmek için hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsveç'te PKK yandaşlarının provokasyonuna sosyal medya üzerinden tepki geldiCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsveç'te PKK yandaşlarının provokasyonuna sosyal medya üzerinden tepki geldi

CHP Genel Merkezinde bulunan "Ben Kemal Geliyorum" yazılı afiş indirildiCHP Genel Merkezinde bulunan "Ben Kemal Geliyorum" yazılı afiş indirildi

Suriyeliler oy verdiği için Erdoğan kazandı tezini CHP çürüttüSuriyeliler oy verdiği için Erdoğan kazandı tezini CHP çürüttü

Vodafone açıkladı: İkinci el telefon hizmetine yenilik geldiVodafone açıkladı: İkinci el telefon hizmetine yenilik geldi

Konya'da DEAŞ'a yönelik operasyon! seçim günü için eylem hazırlığı yaptılarKonya'da DEAŞ'a yönelik operasyon! seçim günü için eylem hazırlığı yaptılar

Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç saldırı kamera görüntülerine yansıdıTekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç saldırı kamera görüntülerine yansıdı

Dere kenarındaki korkuluklara elbiselerini astıktan sonra kayıplara karıştı!Dere kenarındaki korkuluklara elbiselerini astıktan sonra kayıplara karıştı!

Tolga Karel'den flaş Kılıçdaroğlu çıkışı, "mutfakta patatesli yumurta yaptığınız program!"Tolga Karel'den flaş Kılıçdaroğlu çıkışı, "mutfakta patatesli yumurta yaptığınız program!"

Bu kadarı olmaz! Yaşı küçük kız çocuğunu, alkol masasına çıkarıp oynattılar!Bu kadarı olmaz! Yaşı küçük kız çocuğunu, alkol masasına çıkarıp oynattılar!

2 kişiyi öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı2 kişiyi öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

YSK,14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı, Partilerin kaç milletvekili çıkardığı belli olduYSK,14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı, Partilerin kaç milletvekili çıkardığı belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret zammı için Haziran ayında bir araya gelmek için hazırlanıyorAsgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret zammı için Haziran ayında bir araya gelmek için hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsveç'te PKK yandaşlarının provokasyonuna sosyal medya üzerinden tepki geldiCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsveç'te PKK yandaşlarının provokasyonuna sosyal medya üzerinden tepki geldi

CHP Genel Merkezinde bulunan "Ben Kemal Geliyorum" yazılı afiş indirildiCHP Genel Merkezinde bulunan "Ben Kemal Geliyorum" yazılı afiş indirildi

Suriyeliler oy verdiği için Erdoğan kazandı tezini CHP çürüttüSuriyeliler oy verdiği için Erdoğan kazandı tezini CHP çürüttü

Vodafone açıkladı: İkinci el telefon hizmetine yenilik geldiVodafone açıkladı: İkinci el telefon hizmetine yenilik geldi

Konya'da DEAŞ'a yönelik operasyon! seçim günü için eylem hazırlığı yaptılarKonya'da DEAŞ'a yönelik operasyon! seçim günü için eylem hazırlığı yaptılar

Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç saldırı kamera görüntülerine yansıdıTekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç saldırı kamera görüntülerine yansıdı

Tolga Karel'den flaş Kılıçdaroğlu çıkışı, "mutfakta patatesli yumurta yaptığınız program!"Tolga Karel'den flaş Kılıçdaroğlu çıkışı, "mutfakta patatesli yumurta yaptığınız program!"

Projelerini AGÜ’de sergilediler: Minik bilim kahramanlarının yenilikçi sunumları beğeni kazandıProjelerini AGÜ’de sergilediler: Minik bilim kahramanlarının yenilikçi sunumları beğeni kazandı

İran'da karın ağrısı sebebiyle hastaneye giden adamın röntgen sonucu, doktorları şoka soktu!İran'da karın ağrısı sebebiyle hastaneye giden adamın röntgen sonucu, doktorları şoka soktu!

Kemik erimesine karşı yeni proje: Borlu gıda takviyeleri ile kemik erimesi önlenecekKemik erimesine karşı yeni proje: Borlu gıda takviyeleri ile kemik erimesi önlenecek

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, eşcinsellere idam yolunu açan yasaya imza attıUganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, eşcinsellere idam yolunu açan yasaya imza attı

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bu kadarı olmaz! Yaşı küçük kız çocuğunu, alkol masasına çıkarıp oynattılar!
Bu kadarı olmaz! Yaşı küçük kız çocuğunu, alkol masasına çıkarıp oynattılar!
Dere kenarındaki korkuluklara elbiselerini astıktan sonra kayıplara karıştı!
Dere kenarındaki korkuluklara elbiselerini astıktan sonra kayıplara karıştı!
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, taklalar atarak tarım arazisine girdi!
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, taklalar atarak tarım arazisine girdi!
Manavgat'ta bir kişi parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu
Manavgat'ta bir kişi parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu
Son Haberler
Otoyolda seyir halindeki araba alev alev yandı!
Otoyolda seyir halindeki araba alev alev yandı!
2 kişiyi öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
2 kişiyi öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
YSK,14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı, Partilerin kaç milletvekili çıkardığı belli oldu
YSK,14 Mayıs milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı, Partilerin kaç milletvekili çıkardığı belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret zammı için Haziran ayında bir araya gelmek için hazırlanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret zammı için Haziran ayında bir araya gelmek için hazırlanıyor
Siirt’te iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Siirt’te iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de aile dramı, anne kucağındaki çocukla balkondan düştü
Kayseri'de aile dramı, anne kucağındaki çocukla balkondan düştü
Çok Okunanlar
Ersan Şen Sözcü Tv'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert konuştu.
Ersan Şen Sözcü Tv'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert konuştu.
Pınar Altuğ'dan şok çıkış, "burada doğdum burada ölürüm!"
Pınar Altuğ'dan şok çıkış, "burada doğdum burada ölürüm!"
Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç saldırı kamera görüntülerine yansıdı
Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç saldırı kamera görüntülerine yansıdı
Suriyeliler oy verdiği için Erdoğan kazandı tezini CHP çürüttü
Suriyeliler oy verdiği için Erdoğan kazandı tezini CHP çürüttü
İstanbul'da 16 yaşındaki çocuk cinayet işledi
İstanbul'da 16 yaşındaki çocuk cinayet işledi
Yola çıkan yavru köpeği kurtarmak isterken canından oldu
Yola çıkan yavru köpeği kurtarmak isterken canından oldu
Yorumlananlar
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz