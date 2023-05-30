Otoyolda seyir halindeki araba alev alev yandı!

Ümraniye'de yolda ilerleyen bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
OTOYOLDA SEYİR HALİNDEKİ ARABA ALEV ALEV YANDI
Ümraniye'de yol üzerinde ilerleyen otomobilinden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracını sağa çekerek indi. Alevler kısa sürede otomobili sardı. Alev alev yanan otomobili görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek söndürürken araçta maddi hasar meydana geldi. Otomobilin yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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KAYNAK: İHA